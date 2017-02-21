Випуск новин за 13:00: Протести в Лондоні проти приїзду Трампа. Закриття шахт
Випуск новин 14:37, сьогодні 44 Читать новость на русском
У випуску новин 21 лютого станом на 13:00 –Тисячі людей вийшли в Лондоні на мітинг проти візиту очільника США. В Україні планують закрити нерентабельні шахти.
Також у випуску:
Надія Савченко відмовилася від депутатської недоторканності.
У Відні розпочалося вирішальне засідання про екстрадицію Дмитра Фірташа в США.
Євросоюз додатково виділить 18 мільйонів євро українцям з Донбасу.
Тисячі людей вийшли в Лондоні на мітинг проти візиту президента США.
Джерело: 24 Канал
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