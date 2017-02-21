Випуск новин за 13:00: Протести в Лондоні проти приїзду Трампа. Закриття шахт

У випуску новин 21 лютого станом на 13:00 –Тисячі людей вийшли в Лондоні на мітинг проти візиту очільника США. В Україні планують закрити нерентабельні шахти.

Також у випуску: Надія Савченко відмовилася від депутатської недоторканності. У Відні розпочалося вирішальне засідання про екстрадицію Дмитра Фірташа в США. Євросоюз додатково виділить 18 мільйонів євро українцям з Донбасу. Тисячі людей вийшли в Лондоні на мітинг проти візиту президента США.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter