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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 13:00: Різдвяні святкування. Як українські міста борються з негодою

Випуск новин 14:27, сьогодні 56 Читать новость на русском
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У випуску новин 8 січня за 13:00 годину – в країні продовжують святкувати Різдво. Українські міста продовжують боротися з опадами, однак деякі області перекрили рух автомобілів.

Також у випуску:

Шість українських військових поранено за добу через обстріли на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь 72 рази.

У аеропорту "Бориспіль" затримують рейси.

Європа потерпає від снігопадів та сильних морозів.

На Херсонщині вівчарки на Різдво загризли чоловіка.

Уряд Сирії затвердив план відбудови Алеппо.

В Одесі пролунав вибух у приватному будинку, двоє людей загинуло.

Прокуратура отримала дозвіл на затримання Януковича та Захарченка.

На Черкащині епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений на 38%.

Від вибуху в Багдаді загинуло 12 людей, більше 50 поранені.

Стрільцю в аеропорті Флориди загрожує смертна кара.

Нова порція реверансів від Дональда Трампа в бік Росії.

У Франції побоюються кібератак.

У Туреччині заарештували п’ять осіб у справі вбивства російського посла.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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