Випуск новин за 13:00: Різдвяні святкування. Як українські міста борються з негодою

У випуску новин 8 січня за 13:00 годину – в країні продовжують святкувати Різдво. Українські міста продовжують боротися з опадами, однак деякі області перекрили рух автомобілів.

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