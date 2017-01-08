Випуск новин за 13:00: Різдвяні святкування. Як українські міста борються з негодою
У випуску новин 8 січня за 13:00 годину – в країні продовжують святкувати Різдво. Українські міста продовжують боротися з опадами, однак деякі області перекрили рух автомобілів.
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