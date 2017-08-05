Випуск новин за 13:00: Роковини Великого терору. Черги в аеропортах ЄС

У випуску новин за 5 серпня станом на 13:00 – в Україні сьогодні згадують жертв Великого терору. Через нові правила перевірки на кордонах ЄС утворилися великі черги в аеропортах.

Також у випуску: Надзвичайна подія у львівській психлікарні: пацієнт взяв у заручники кілька десятків хворих, побив вікна і поранив склом інших хворих. Троє українських військових минулої доби отримали поранення на Сході України. У Туреччині перекинувся автобус.

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