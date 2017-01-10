Випуск новин за 13:00: Рух на дорогах майже відновлений. Перерахування тарифу за опалення
Випуск новин 13:48, сьогодні 58 Читать новость на русском
У випуску новин 10 січня за 13:00 – Держслужба з надзвичайних ситуацій відкрила дороги у Хмельницькій, Миколаївській та частково в Одеській області.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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