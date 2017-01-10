Випуск новин за 13:00: Рух на дорогах майже відновлений. Перерахування тарифу за опалення

У випуску новин 10 січня за 13:00 – Держслужба з надзвичайних ситуацій відкрила дороги у Хмельницькій, Миколаївській та частково в Одеській області.

Також у випуску: Українцям, які не мають будинкового лічильника тепла, почали перераховувати тариф за новою формулою. Обшуки у харківській міській раді: слідчі дії проводять у юридичному департаменті через отримання хабара. Святошинський райсуд розглядає справу щодо п'яти екс-"беркутівців" стосовно розстрілів під час Євромайдану.

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