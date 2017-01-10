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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 13:00: Рух на дорогах майже відновлений. Перерахування тарифу за опалення

Випуск новин 13:48, сьогодні 58 Читать новость на русском
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У випуску новин 10 січня за 13:00 – Держслужба з надзвичайних ситуацій відкрила дороги у Хмельницькій, Миколаївській та частково в Одеській області.

Також у випуску:

Українцям, які не мають будинкового лічильника тепла, почали перераховувати тариф за новою формулою.

Обшуки у харківській міській раді: слідчі дії проводять у юридичному департаменті через отримання хабара.

Святошинський райсуд розглядає справу щодо п'яти екс-"беркутівців" стосовно розстрілів під час Євромайдану.

Теги: гроші Випуск новин ДСНС
Джерело: 24 Канал
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