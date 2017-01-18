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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 13:00: Штормове попередження. Суд над кримським екс-депутатом

Випуск новин 14:28, сьогодні 56 Читать новость на русском
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У випуску новини 18 січня станом на 13:00 – минулої доби через складні погодні умови загинули троє людей. На сьогодні метеорологи оголосили штормове попередження.

Також у випуску:

На Луганщині бойовики прицільно обстріляли правоохоронців у підконтрольному українським військовим містечку Золоте.

Зрив конференції щодо заручників на Донбасі.

Грузину, який захищав Україну, загрожує смертна кара.

Дніпровський райсуд столиці сьогодні розглядає справу колишнього депутата Криму Василя Ганиша, якому закидають державну зраду.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Негода в Україні Жертви Судді
Джерело: 24 Канал
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