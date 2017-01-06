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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 13:00: Ситуація в зоні АТО. Нова система реєстрації ліків

Випуск новин 13:57, сьогодні 61 Читать новость на русском
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У випуску новин 6 січня станом на 13:00 – в зоні АТО обстріли не припиняються. Загалом, за добу, бойовики відкривали вогонь понад три десятки разів.

Також у випуску:

В Україні запрацювала система спрощеної реєстрації ліків.

Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов і обмежують рух на дорогах.

Щедрий подарунок моря: у Німеччині пляж засипало кіндер-сюрпризами.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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