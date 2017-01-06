Випуск новин за 13:00: Ситуація в зоні АТО. Нова система реєстрації ліків

У випуску новин 6 січня станом на 13:00 – в зоні АТО обстріли не припиняються. Загалом, за добу, бойовики відкривали вогонь понад три десятки разів.

Також у випуску: В Україні запрацювала система спрощеної реєстрації ліків. Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов і обмежують рух на дорогах. Щедрий подарунок моря: у Німеччині пляж засипало кіндер-сюрпризами.

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