Випуск новин за 13:00: Ситуація в зоні АТО. Нова система реєстрації ліків
Випуск новин 13:57, сьогодні 61 Читать новость на русском
У випуску новин 6 січня станом на 13:00 – в зоні АТО обстріли не припиняються. Загалом, за добу, бойовики відкривали вогонь понад три десятки разів.
Також у випуску:
В Україні запрацювала система спрощеної реєстрації ліків.
Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов і обмежують рух на дорогах.
Щедрий подарунок моря: у Німеччині пляж засипало кіндер-сюрпризами.
Джерело: 24 Канал
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