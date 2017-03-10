Випуск новин за 13:00: Скандал зі "Сбербанком". Звільнення Сенцова

У випуску новин 10 березня станом на 13:00 – Кабмін готовий ввести санкції проти "Сбербанку Росії" через визнання фінустановою паспортів терористичних "ДНР" та "ЛНР". Сестра українського режисера Олега Сенцова повідомила, що тривають переговори щодо його звільнення.

Також у випуску: У Стамбулі на автомагістраль впав гелікоптер. За попередніми даними на борту перебувало семеро людей. Доба в зоні АТО. Чому українських можновладців, які мають подвійне громадянство, не притягають до відповідальності.

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