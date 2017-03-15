Випуск новин за 13:00: Справа Насірова. Найбільший європейський лоукост в Україні

У випуску новин 15 березня станом на 13:00 – голова САП Назар Холодницький заявив, що доказів провини відстороненого голови ДФС Романа Насірова достатньо.

Також у випуску: РНБО заборонила переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі. Найбільший європейський лоукост вийде на український ринок в жовтні 2017 року. На Львівщині бійцям АТО пропонують пройти реабілітацію у санаторії без світла, води та туалету. Скандал в Раді через захоплену трибуну.

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