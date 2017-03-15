Випуск новин за 13:00: Справа Насірова. Найбільший європейський лоукост в Україні
Випуск новин 14:12, сьогодні 87 Читать новость на русском
У випуску новин 15 березня станом на 13:00 – голова САП Назар Холодницький заявив, що доказів провини відстороненого голови ДФС Романа Насірова достатньо.
Також у випуску:
РНБО заборонила переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.
Найбільший європейський лоукост вийде на український ринок в жовтні 2017 року.
На Львівщині бійцям АТО пропонують пройти реабілітацію у санаторії без світла, води та туалету.
Скандал в Раді через захоплену трибуну.
Джерело: 24 Канал
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