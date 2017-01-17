Випуск новин за 13:00: Справу екс-беркутівців у Києві. Жертви Киргизстані
Випуск новин 14:08, сьогодні 54 Читать новость на русском
У випуску новини 17 січня за 13:00 – Столичний суд розглядає справу екс-беркутівців, підозрюваних у масових розстрілах під час Революції Гідності. Киргизстан – у жалобі. Кількість загиблих в авіакатастрофі турецького Боїнга зросла до 38 осіб.
Також у випуску:
Бойовики стріляють по усій лінії фронту.
Скільки знесли пам’ятників Леніну по Україні
Верховна рада прийняла закон про електронний квиток.
Великобританія налагодить рівноправні стосунки з ЄС.
Кривава стрілянина під час фестивалю.
Всесвітній економічний форум стартував у швейцарському Давосі.
Джерело: 24 Канал
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