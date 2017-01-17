Випуск новин за 13:00: Справу екс-беркутівців у Києві. Жертви Киргизстані

У випуску новини 17 січня за 13:00 – Столичний суд розглядає справу екс-беркутівців, підозрюваних у масових розстрілах під час Революції Гідності. Киргизстан – у жалобі. Кількість загиблих в авіакатастрофі турецького Боїнга зросла до 38 осіб.

Також у випуску: Бойовики стріляють по усій лінії фронту. Скільки знесли пам’ятників Леніну по Україні Верховна рада прийняла закон про електронний квиток. Великобританія налагодить рівноправні стосунки з ЄС. Кривава стрілянина під час фестивалю. Всесвітній економічний форум стартував у швейцарському Давосі.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter