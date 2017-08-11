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Випуск новин за 13:00: Стрілянина у Дніпрі. Отруєння в США

Випуск новин 13:56, сьогодні 116 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 серпня станом на 13:00 – збройний напад стався біля готелю "Світанок". За попередньою інформацією правоохоронців, є загиблий та двоє потерпілих. У США люди масово отруїлися папаєю з Мексики: наразі зафіксовано 109 випадків у 16 штатах.

Також у випуску:

Із початку доби у зоні АТО один український військовий загинув і один поранений.

Російські військові кораблі впритул наблизилися до кордонів Латвії.

Вибух газу в житловому будинку в Ірпіні, що на Київщині.

У Нідерландах затримали підозрюваних у справі про заражені курячі яйця, які постачали в країни Євросоюзу.

Теги: Кримінальні новини Випуск новин США Поліція отруєння Мексика Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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