Випуск новин за 13:00: Стрілянина у Дніпрі. Отруєння в США

У випуску новин за 11 серпня станом на 13:00 – збройний напад стався біля готелю "Світанок". За попередньою інформацією правоохоронців, є загиблий та двоє потерпілих. У США люди масово отруїлися папаєю з Мексики: наразі зафіксовано 109 випадків у 16 штатах.

Також у випуску: Із початку доби у зоні АТО один український військовий загинув і один поранений. Російські військові кораблі впритул наблизилися до кордонів Латвії. Вибух газу в житловому будинку в Ірпіні, що на Київщині. У Нідерландах затримали підозрюваних у справі про заражені курячі яйця, які постачали в країни Євросоюзу.

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