Випуск новин за 13:00: Стрілянина у Дніпрі. Отруєння в США
Випуск новин 13:56, сьогодні 116 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У випуску новин за 11 серпня станом на 13:00 – збройний напад стався біля готелю "Світанок". За попередньою інформацією правоохоронців, є загиблий та двоє потерпілих. У США люди масово отруїлися папаєю з Мексики: наразі зафіксовано 109 випадків у 16 штатах.
Також у випуску:
Із початку доби у зоні АТО один український військовий загинув і один поранений.
Російські військові кораблі впритул наблизилися до кордонів Латвії.
Вибух газу в житловому будинку в Ірпіні, що на Київщині.
У Нідерландах затримали підозрюваних у справі про заражені курячі яйця, які постачали в країни Євросоюзу.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Пономарьов назвав найважливішу інформацію, яку мав Вороненков25 березня , 16:25
Права споживачів: про це має знати кожен15 березня , 09:40
Українська компанія зняла рекламу для Росії у Жовтневому палаці у Києві4 березня , 15:31
Випуск новин за 20:00: Порошенко і Макрон. Напад на офіс "Батьківщини"26 червня , 21:21
Випуск новин за 12:00: Гужва вільний. Відставка Аграмунта27 червня , 13:46