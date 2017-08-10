Випуск новин за 13:00: Стрілянина в Києві. Смертельні наслідки землетрусів в Китаї

У випуску новин за 10 серпня станом на 13:00 – біля центрального залізничного вокзалу в Києві відбулася стрілянина. Землетруси в Китаї, які тривають з 8 серпня, забрали життя вже 20 осіб.

Також у випуску: В Лондоні двоповерховий автобус в’їхав в магазин: є травмовані. 10 серпня Солом’янський райсуд Києва обиратиме запобіжні заходи фігурантам справи про розкрадання державних коштів на проекті "Стіна". На полігоні біля Львова вибухнули чотири легковики.

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