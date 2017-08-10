Випуск новин за 13:00: Стрілянина в Києві. Смертельні наслідки землетрусів в Китаї
Випуск новин 14:17, сьогодні 45 Читать новость на русском
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У випуску новин за 10 серпня станом на 13:00 – біля центрального залізничного вокзалу в Києві відбулася стрілянина. Землетруси в Китаї, які тривають з 8 серпня, забрали життя вже 20 осіб.
Також у випуску:
В Лондоні двоповерховий автобус в’їхав в магазин: є травмовані.
10 серпня Солом’янський райсуд Києва обиратиме запобіжні заходи фігурантам справи про розкрадання державних коштів на проекті "Стіна".
На полігоні біля Львова вибухнули чотири легковики.
Джерело: 24 Канал
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