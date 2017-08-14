Випуск новин за 13:00: Стрілянина в США. Страйк в Барселоні

У випуску новин за 14 серпня станом на 13:00 – у США невідомий розстріляв 3 людей. На безстроковий страйк вийшли працівники служби контролю безпеки міжнародного аеропорту "Ель Прат" у Барселоні.

Також у випуску: Державне підприємство Антонов у найближчі 5 років випустить щонайменше 70 лайнерів. Німецькі політики і правозахисники заходилися критикувати Герхарда Шредера через те, що екс-канцлер хоче вступити до ради директорів "Роснєфті". Двоє українських бійців поранено в зоні АТО.

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