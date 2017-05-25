Випуск новин за 13:00: Суд над екс-торнадівцем. Пропозиція для переселенців

У випуску новин за 25 травня станом на 13:00 – у Дніпрі відбудеться чергове судове засідання у справі Олександра Пугачова – екс-бійця батальйону "Торнадо", який вбив патрульного поліції. Жителі ВовківцІв, що на Хмельниччині, пропонують переселенцям хати по 25 тисяч гривень, 25 соток землі і обіцяють допомогти з облаштуванням.

Також у випуску: За добу в зоні АТО бойовики 50 разів нападали на позиції українських військових. Внаслідок ДТП в Росії загинуло 5 українців. Досягнення Петра Порошенка за 3 роки роботи.

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