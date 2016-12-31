Випуск новин за 13:00: Суд обрав запобіжний захід Овідіопольському нелюду

У випуску новин 31 грудня станом на 13:00 – суд обрав запобіжний захід Овідіопольському нелюду, якого підозрюють у подвійному вбивстві

Також у випуску: Кількість жертв від вибуху у Багдаді зростає. Дональд Трамп відреагував на рішення Владіміра Путіна не випроваджувати американських дипломатів із Росії. Реєстр електронних декларацій під загрозою. Неспокійна ситуація в АТО.

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