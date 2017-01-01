Випуск новин за 13:00: Трагедія у Стамбулі. В зоні АТО неспокійно
Випуск новин 14:30, сьогодні 13 Читать новость на русском
У випуску новин 1 січня станом на 13:00 – жахливий теракт у Стамбулі – чоловік в костюмі Санта Клауса розстріляв натовп людей.
Також у випуску:
У Бразилії розкрито убивство посла Греції.
Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню у Сирії.
Позитивні події 2016 року: підсумки.
Джерело: 24 Канал
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