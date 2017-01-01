Випуск новин за 13:00: Трагедія у Стамбулі. В зоні АТО неспокійно

У випуску новин 1 січня станом на 13:00 – жахливий теракт у Стамбулі – чоловік в костюмі Санта Клауса розстріляв натовп людей.

Також у випуску: У Бразилії розкрито убивство посла Греції. Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню у Сирії. Позитивні події 2016 року: підсумки.

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