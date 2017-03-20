Випуск новин за 13:00: Транш від МВФ. Премія за особливий підхід до учнів
Випуск новин 13:46, сьогодні 26 Читать новость на русском
У випуску новин 20 березня станом на 13:00 – у МВФ відтермінували обговорення виділення мільярдного кредиту Україні. Вчителька з Канади виграла щорічні світову премію у розмірі один мільйон доларів за особливий підхід до учнів.
Також у випуску:
Віктора Кривенка призначили виконувачем обов’язків голови Конституційного суду.
У Рівному обстріляли з гранатомета офіс патрульної поліції.
Банки з російським держкапіталом в Україні ведуть переговори про продаж.
Джерело: 24 Канал
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