Випуск новин за 13:00: Транш від МВФ. Премія за особливий підхід до учнів

У випуску новин 20 березня станом на 13:00 – у МВФ відтермінували обговорення виділення мільярдного кредиту Україні. Вчителька з Канади виграла щорічні світову премію у розмірі один мільйон доларів за особливий підхід до учнів.

Також у випуску: Віктора Кривенка призначили виконувачем обов’язків голови Конституційного суду. У Рівному обстріляли з гранатомета офіс патрульної поліції. Банки з російським держкапіталом в Україні ведуть переговори про продаж.

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