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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 13:00: Українські військові відбили напад бойовиків. Україна потерпає від негоди

Випуск новин 14:05, сьогодні 61 Читать новость на русском
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У випуску новин 7 січня станом на 13:00 – під Авдіївкою на Донеччині українські військові відбили напад ворожих диверсантів.

Також у випуску:

Україна продовжує потерпати від негоди: через сильні пориви вітру відучора без світла залишився 71 населений пункт у семи областях України.

Масштабна ДТП на Бориспільській трасі: зранку на засніженій дорозі зіткнулись одразу 5 автівок.

З Софіївської площі у Києві вирушила Різдвяна хода.

Теги: АТО Війна на Донбасі Негода в Україні Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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