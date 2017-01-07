Випуск новин за 13:00: Українські військові відбили напад бойовиків. Україна потерпає від негоди
Випуск новин 14:05, сьогодні 61 Читать новость на русском
У випуску новин 7 січня станом на 13:00 – під Авдіївкою на Донеччині українські військові відбили напад ворожих диверсантів.
Також у випуску:
Україна продовжує потерпати від негоди: через сильні пориви вітру відучора без світла залишився 71 населений пункт у семи областях України.
Масштабна ДТП на Бориспільській трасі: зранку на засніженій дорозі зіткнулись одразу 5 автівок.
З Софіївської площі у Києві вирушила Різдвяна хода.
Джерело: 24 Канал
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