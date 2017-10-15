Випуск новин за 13:00: Вибори в Австрії. Курси мовою жестів

У випуску новин за 15 жовтня станом на 13:00 – в Австрії розпочалися дострокові вибори у парламент, поки лідером є партія міністра закордонних справ "Австрійська народна партія". У Тернополі проводять перші в Україні курси мови жестів для лікарів.

Також у випуску: Українець Антон Коробов переміг у європейському клубному турнірі з шахів. На сході України зафіксували 23 ворожих напади. Депутата парламенту Грузії Кобу Накопію не впустили до України. Активісти відновили графіті "Ікони Революції", які місяць тому замалювали в Києві.

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