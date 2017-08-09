Випуск новин за 13:00: Відставка Балчуна. Судовий процес проти Росії
Випуск новин 13:46, сьогодні 9
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У випуску новин за 9 серпня станом на 13:00 – прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку. Міжнародний арбітражний суд у Гаазі розпочав розгляд позову "Нафтогазу" проти "Газпрому".
Також у випуску:
Служба безпеки України проводить обшуки у працівників видання "Страна.UA" в рамках справи проти його головного редактора Ігоря Гужви.
Фігурантам справи про розкрадання грошей на проект "Стіна" вручать підозри вже сьогодні.
Попри анексію Криму, деякі українці продовжують їздити на відпочинок на окупований півострів.
Джерело: 24 Канал
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