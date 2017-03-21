Випуск новин за 13:00: Військові навчання України та НАТО. Працевлаштування переселенців
Випуск новин 14:53, сьогодні 4 Читать новость на русском
У випуску новин 21 березня станом на 13:00 – Україна візьме участь у військових навчання з країнами НАТО. Проблема працевлаштування вимушених переселенців з Донбасу та Криму є однією з нагальних в Україні.
Також у випуску:
Депутати вчергове провалили голосування за аудитора НАБУ.
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У Брюсселі вшановують людей, які рік тому загинули у терактах.
Уряд Польщі виділить 100 мільйонів євро на ремонт українських доріг.
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Джерело: 24 Канал
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