Випуск новин за 13:00: Військові навчання України та НАТО. Працевлаштування переселенців

У випуску новин 21 березня станом на 13:00 – Україна візьме участь у військових навчання з країнами НАТО. Проблема працевлаштування вимушених переселенців з Донбасу та Криму є однією з нагальних в Україні.

Також у випуску: Депутати вчергове провалили голосування за аудитора НАБУ. Троє українців військових загинули та ще 12 отримали поранення за минулу добу в зоні АТО. У Брюсселі вшановують людей, які рік тому загинули у терактах. Уряд Польщі виділить 100 мільйонів євро на ремонт українських доріг. До рейтингу найбагатших людей планети за даними Forbes увійшло шестеро українців

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