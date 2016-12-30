Випуск новин за 13:00: Втеча дипломатів. Фабрика ялинкових прикрас

У випуску новин 30 грудня станом на 12:00 – російські дипломати почали втечу з Америки. Біля російського посольства помітили фургони без номерів.

Також у випуску: До військового шпиталю в Харкові завітав Дід Мороз. У жахливому вбивстві в Овідіополі підозрюють місцевого жителя. Вогонь, вода та міцні легені – ось що потрібно, аби створити прикрасу на ялинку.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter