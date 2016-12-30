Випуск новин за 13:00: Втеча дипломатів. Фабрика ялинкових прикрас
Випуск новин 14:04, сьогодні 30 Читать новость на русском
У випуску новин 30 грудня станом на 12:00 – російські дипломати почали втечу з Америки. Біля російського посольства помітили фургони без номерів.
Також у випуску:
До військового шпиталю в Харкові завітав Дід Мороз.
У жахливому вбивстві в Овідіополі підозрюють місцевого жителя.
Вогонь, вода та міцні легені – ось що потрібно, аби створити прикрасу на ялинку.
Джерело: 24 Канал
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