Випуск новин за 13:00: Заарештували радикалів. Скандал на Львівщині

У випуску новин за 13 серпня станом на 11:00 – у Сполучених Штатах заарештували учасників масових заворушень у Шарлотсвіллі. На Львівщині ледь не розгорівся міжнародний скандал через меморіальну дошку нацистському офіцеру.

Також у випуску: На Львівщині затримали чоловіка, який намагався вивезти до Польщі 27 кілограмів наркотиків. У зоні АТО загинув український військовий. У Шарлотсвіллі розбився поліцейський гелікоптер.

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