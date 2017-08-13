Випуск новин за 13:00: Заарештували радикалів. Скандал на Львівщині
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У випуску новин за 13 серпня станом на 11:00 – у Сполучених Штатах заарештували учасників масових заворушень у Шарлотсвіллі. На Львівщині ледь не розгорівся міжнародний скандал через меморіальну дошку нацистському офіцеру.
Також у випуску:
На Львівщині затримали чоловіка, який намагався вивезти до Польщі 27 кілограмів наркотиків.
У зоні АТО загинув український військовий.
У Шарлотсвіллі розбився поліцейський гелікоптер.
Джерело: 24 Канал
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