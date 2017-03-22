Випуск новин за 13:00: Засідання Кабміну. Прем’єра до Великодня

У випуску новин за 22 березня станом на 13:00 – у Кабінету міністрів України планують створити Службу фінансових розслідувань, а також обіцяють ретельніше латати дороги. У Львові до Великодня готують прем'єру одного із наймасштабніших творів Баха.

Також у випуску: Внаслідок пожежі у Троїцькому постраждали українські військовослужбовці. Через отруєння в Миколаєві госпіталізовано 10 дітей. Фінка, лікуючи травму, встановила світовий рекорд.

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