Випуск новин за 13:00: Засідання Кабміну. Прем’єра до Великодня
Випуск новин 14:19, сьогодні 2 Читать новость на русском
У випуску новин за 22 березня станом на 13:00 – у Кабінету міністрів України планують створити Службу фінансових розслідувань, а також обіцяють ретельніше латати дороги. У Львові до Великодня готують прем'єру одного із наймасштабніших творів Баха.
Також у випуску:
Внаслідок пожежі у Троїцькому постраждали українські військовослужбовці.
Через отруєння в Миколаєві госпіталізовано 10 дітей.
Фінка, лікуючи травму, встановила світовий рекорд.
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