Випуск новин за 13:00: Затримали сім нелегалів із республіки Бангладеш
Випуск новин 14:05, сьогодні 45 Читать новость на русском
У випуску новин 24 лютого за 13:00 – на українсько-польському кордоні затримали сім нелегалів із республіки Бангладеш.
Також у випуску:
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У Тернополі спіймали банду інтернет-наркодилерів.
Новий міграційний указ Трампа опублікують наступного тижня.
Феміністки намагалися зірвати виступ кандидата на пост президента Франції Марін ле Пен.
Український БТР-безпілотник увійшов до п’ятірки кращих у світі.
Джерело: 24 Канал
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