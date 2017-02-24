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Випуск новин за 13:00: Затримали сім нелегалів із республіки Бангладеш

Випуск новин 14:05, сьогодні 45 Читать новость на русском

У випуску новин 24 лютого за 13:00 – на українсько-польському кордоні затримали сім нелегалів із республіки Бангладеш.

Також у випуску:

У Києві вилучили три тонни російського "бояришніку".

У Тернополі спіймали банду інтернет-наркодилерів.

Новий міграційний указ Трампа опублікують наступного тижня.

Феміністки намагалися зірвати виступ кандидата на пост президента Франції Марін ле Пен.

Український БТР-безпілотник увійшов до п’ятірки кращих у світі.

Теги: Війна на Донбасі Київ Випуск новин АТО Тернопіль Наркотики Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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