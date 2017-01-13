Випуск новин за 13:00: ЗНО для незрячих. Жертви грипу в Україні
Випуск новин 13:39, сьогодні 56 Читать новость на русском
У випуску новин 13 січня за 13:00 – до кінця січня Міністерство освіти хоче адаптувати програму ЗНО для незрячих школярів. Із початку епідсезону грип забрав життя 18 українців.
Також у випуску:
За минулу добу на Сході України троє українських бійців було поранено.
Українці окупованого Донбасу зможуть почути українське радіо.
Більше 30 російських військових засуджені в Україні.
Через складні погодні умови за минулу добу в Україні загинули шестеро людей, а 66 травмувалися.
НАБУ відкрило кримінально справу стосовно Валерії Гонтаревої.
Джерело: 24 Канал
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