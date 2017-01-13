Випуск новин за 13:00: ЗНО для незрячих. Жертви грипу в Україні

У випуску новин 13 січня за 13:00 – до кінця січня Міністерство освіти хоче адаптувати програму ЗНО для незрячих школярів. Із початку епідсезону грип забрав життя 18 українців.

Також у випуску: За минулу добу на Сході України троє українських бійців було поранено. Українці окупованого Донбасу зможуть почути українське радіо. Більше 30 російських військових засуджені в Україні. Через складні погодні умови за минулу добу в Україні загинули шестеро людей, а 66 травмувалися. НАБУ відкрило кримінально справу стосовно Валерії Гонтаревої.

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