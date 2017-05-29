Випуск новин за 13:00: Зустріч Путіна і Макрона. Скандал з зв'язками з Росією в США

У випуску новин 29 травня станом на 13:00 – сьогодні ситуацію в Україні і "нормандський формат" обговорять президент Франції Еммануель Макрон і очільник Кремля Володимир Путін. У Білому домі створять "оперативний центр", щоб впоратися зі скандалом навколо зв'язків з Росією.

Також у випуску: В Іспанії п’яний водій врізався у натовп. Збільшилась кількість постраждалих пасажирів після зіткнення двох потягів на Хмельниччині. В неділю зранку на станції метро "Лівобережна" загинув хлопець.

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