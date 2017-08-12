Випуск новин за 13:00: Сніг у Швейцарії. Державна посада для кота
Випуск новин 13:46, сьогодні 26 Читать новость на русском
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У випуску новин за 13 серпня станом на 13:00 – сильні снігопади накрили Швейцарію, снігом замело західні, південні і східні регіони країни, а також частину Альп. У Дніпрі кіт на ім'я Тигр працює в облдержадміністрації на посаді секретаря.
Також у випуску:
У 10 регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.
Похолодання наприкінці тижня слід чекати у західних регіонах України.
У Антарктиді знайшли пиріг, якому понад 100 років.
На Миколаївщині у злочинців вилучили 40 тисяч доз наркотиків та вибухівку.
Джерело: 24 Канал
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