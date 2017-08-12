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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 13:00: Сніг у Швейцарії. Державна посада для кота

Випуск новин 13:46, сьогодні 26 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 серпня станом на 13:00 – сильні снігопади накрили Швейцарію, снігом замело західні, південні і східні регіони країни, а також частину Альп. У Дніпрі кіт на ім'я Тигр працює в облдержадміністрації на посаді секретаря.

Також у випуску:

У 10 регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Похолодання наприкінці тижня слід чекати у західних регіонах України.

У Антарктиді знайшли пиріг, якому понад 100 років.

На Миколаївщині у злочинців вилучили 40 тисяч доз наркотиків та вибухівку.

Теги: Погода Новини України Випуск новин Швейцарія Стихійні лиха Новини Дніпра світ тварин
Джерело: 24 Канал
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