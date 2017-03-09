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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Насірова. Шевченківська премія

Випуск новин 15:03, сьогодні 55 Читать новость на русском

У випуску новин 9 березня станом на 14:00 – адвокати чиновника оскаржують рішення Солом’янського суду щодо арешту Насірова на 2 місяці з можливістю внесення застави у 100 мільйонів гривень. Традиційно у день народження Кобзаря в Україні відзначили лауреатів Шевченківської премії.

Також у випуску:

Петро Порошенко запропонував поширити закон про мовні квоти в радіо ефірі і на телебачення.

Зранку в Авдіївці, що на Донеччині, відновили водопостачання.

Сенат Канади у другому читанні підтримав угоду про Зону вільної торгівлі з Україною.

Мусульманські спортсменки отримають спеціальні спортивні хіджаби.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Роман Насіров Київ Петро Порошенко Канада АТО
Джерело: 24 Канал
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