Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Насірова. Шевченківська премія
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У випуску новин 9 березня станом на 14:00 – адвокати чиновника оскаржують рішення Солом’янського суду щодо арешту Насірова на 2 місяці з можливістю внесення застави у 100 мільйонів гривень. Традиційно у день народження Кобзаря в Україні відзначили лауреатів Шевченківської премії.
Також у випуску:
Петро Порошенко запропонував поширити закон про мовні квоти в радіо ефірі і на телебачення.
Зранку в Авдіївці, що на Донеччині, відновили водопостачання.
Сенат Канади у другому читанні підтримав угоду про Зону вільної торгівлі з Україною.
Мусульманські спортсменки отримають спеціальні спортивні хіджаби.
Джерело: 24 Канал
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