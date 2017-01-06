Випуск новин за 14:00: Через снігопад частина Одещини лишилася без світла

У випуску новин 6 січня станом на 14:00 – через снігопад частина жителів Одещині залишилась без світла. Електроенергії немає у 17-ти населених пунктах.

Також у випуску: На Донбасі за минулу добу бойовики відкривали вогонь понад 30 разів. Один український військовий поранений. Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов і обмежують рух на дорогах. Росія почала скорочувати свої війська у Сирії.

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