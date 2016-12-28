Випуск новин за 14:00: Чому українці досі не отримали безвіз. Мільйонна допомога від ЄС

У випуску новин 28 грудня станом на 14:00 – у грудні Європарламент затвердив механізм призупинення безвізового режиму для України, проте бізвіз так і не став реальністю цього року.

Також у випуску: Україна отримала 55 мільйонів євро допомоги від ЄС. Пішла з життя американська акторка Керрі Фішер. США готують нові санкції проти Росії. Масові бійки за знижки у США: поліції навіть довелося застосувати сльозогінний газ.

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