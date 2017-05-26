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Випуск новин за 14:00: Екстрадиція голови правління "Укрсоцбанку". Престижна нагорода

Випуск новин 15:19, сьогодні 0

У випуску новин за 26 травня станом на 14:00 – Німеччина відмовила Україні в екстрадиції голови правління "Укрсоцбанку" Бориса Тимонькіна. У Львові вручили найпрестижнішу нагороду для журналістів – премію імені Олександра Кривенка.

Також у випуску:

"Борг Януковича" сьогодні розгляне Лондонський суд.

З львівських громадян за проїзд без квитка стягуватимуть штрафи прямо в електротранспорті.

Суди над екс-податківцями тривають.

Година запитань до Уряду в парламенті.

Манчестерський смертник готувався до теракту рік.

Теги: Печерський суд Києва Львів Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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