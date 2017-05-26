Випуск новин за 14:00: Екстрадиція голови правління "Укрсоцбанку". Престижна нагорода

У випуску новин за 26 травня станом на 14:00 – Німеччина відмовила Україні в екстрадиції голови правління "Укрсоцбанку" Бориса Тимонькіна. У Львові вручили найпрестижнішу нагороду для журналістів – премію імені Олександра Кривенка.

Також у випуску: "Борг Януковича" сьогодні розгляне Лондонський суд. З львівських громадян за проїзд без квитка стягуватимуть штрафи прямо в електротранспорті. Суди над екс-податківцями тривають. Година запитань до Уряду в парламенті. Манчестерський смертник готувався до теракту рік.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter