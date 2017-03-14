Випуск новин за 14:00: Кара за друге громадянство. Нова стройова для армії

У випуску новин 14 березня станом на 14:00 – законопроект Президента про покарання за друге громадянство Верховна Рада таки розглядатиме. Українським військовим пропонують крокувати під марш ОУН.

Також у випуску: Почав діяти новий порядок ввезення товарів у зону АТО. Затриманих учасників блокади відпустили, на місці редуту в Кривому Торці чергує поліція. Один український військовий загинув, четверо поранені і стільки ж травмовані на Донбасі за минулу добу. Парламент Угорщини обрав президента країни.

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