Випуск новин за 14:00: Кара за друге громадянство. Нова стройова для армії
Випуск новин 15:22, сьогодні 3 Читать новость на русском
У випуску новин 14 березня станом на 14:00 – законопроект Президента про покарання за друге громадянство Верховна Рада таки розглядатиме. Українським військовим пропонують крокувати під марш ОУН.
Також у випуску:
Почав діяти новий порядок ввезення товарів у зону АТО.
Затриманих учасників блокади відпустили, на місці редуту в Кривому Торці чергує поліція.
Один український військовий загинув, четверо поранені і стільки ж травмовані на Донбасі за минулу добу.
Парламент Угорщини обрав президента країни.
Джерело: 24 Канал
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