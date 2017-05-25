Випуск новин за 14:00: Нові підрозділи НАТО. Коментар МВС щодо справи екс-податківців

У випуску новин за 25 травня станом на 14:00 – рішення про приєднання Альянсу до коаліції проти "Ісламської держави" вже узгоджене, а згодом НАТО створить підрозділ антитерористичної розвідки. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков озвучив нечувані результати масових затримань колишніх податківців по всій Україні в рамках масштабної спецоперації 24 травня.

Також у випуску: Внаслідок ДТП в Росії загинуло 5 українців. Петро Порошенко перевірив готовність українських прикордонних служб до впровадження безвізового режиму. В Дніпрі відбудеться чергове судове засідання у справі Олександра Пугачова.

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