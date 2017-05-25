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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Випуск новин за 14:00: Нові підрозділи НАТО. Коментар МВС щодо справи екс-податківців

Випуск новин 14:42, сьогодні 157 Читать новость на русском

У випуску новин за 25 травня станом на 14:00 – рішення про приєднання Альянсу до коаліції проти "Ісламської держави" вже узгоджене, а згодом НАТО створить підрозділ антитерористичної розвідки. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков озвучив нечувані результати масових затримань колишніх податківців по всій Україні в рамках масштабної спецоперації 24 травня.

Також у випуску:

Внаслідок ДТП в Росії загинуло 5 українців.

Петро Порошенко перевірив готовність українських прикордонних служб до впровадження безвізового режиму.

В Дніпрі відбудеться чергове судове засідання у справі Олександра Пугачова.

Теги: Жертви Аварії та ДТП Новини Росії Випуск новин Петро Порошенко Безвізовий режим Держприкордонслужба Новини Дніпра Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Вбивство поліцейських в Дніпрі
Джерело: 24 Канал
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