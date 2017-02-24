Випуск новин за 14:00: Пасажир погрожував таксисту бойовою гранатою. Бразильський карнавал
Випуск новин 14:51, сьогодні 59 Читать новость на русском
У випуску новин 24 лютого за 14:00 – у Кривому розі п'яний пасажир погрожував таксисту бойовою гранатою. У Ріо-де-Жанейро стартує традиційний бразильський карнавал.
Також у випуску:
Сьогодні відбудеться 42-а церемонія вручення премії "Сезар".
У Тернополі спіймали банду інтернет-наркодилерів.
Новий міграційний указ Трампа опублікують наступного тижня.
У Запоріжжя через різке потепління затопило місцеві парки та сквери.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
В мережу виклали телефону розмову Порошенка із "президентом Киргизстану"17 листопада 2016 , 16:16 16
Ситуація на Закарпатті погіршується – водії можуть залишитись ночувати посеред дороги4 січня , 22:46 18
На Україну насувається циклон зі Скандинавії30 листопада 2016 , 20:58
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32