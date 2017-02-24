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Випуск новин за 14:00: Пасажир погрожував таксисту бойовою гранатою. Бразильський карнавал

Випуск новин 14:51, сьогодні 59 Читать новость на русском

У випуску новин 24 лютого за 14:00 – у Кривому розі п'яний пасажир погрожував таксисту бойовою гранатою. У Ріо-де-Жанейро стартує традиційний бразильський карнавал.

Також у випуску:

Сьогодні відбудеться 42-а церемонія вручення премії "Сезар".

У Тернополі спіймали банду інтернет-наркодилерів.

Новий міграційний указ Трампа опублікують наступного тижня.

У Запоріжжя через різке потепління затопило місцеві парки та сквери.

Теги: Дональд Трамп Випуск новин Андрій Артеменко Наркотики Тернопіль Кривий Ріг
Джерело: 24 Канал
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