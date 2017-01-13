Випуск новин за 14:00: Перестрілка в Одесі. Смертельне ДТП в Чернівцях
Випуск новин 14:53, сьогодні 78 Читать новость на русском
У випуску новин 13 січня за 14:00 – в Одесі екс-заступник прокурора і ветеран АТО влаштували перестрілку на дорозі. Внаслідок серйозної ДТП неподалік Чернівців загинули четверо людей, ще четверо отримали поранення.
Також у випуску:
Українці окупованого Донбасу зможуть почути українське радіо.
Через складні погодні умови за минулу добу в Україні загинули шестеро людей, а 66 травмувалися.
До кінця січня Міністерство освіти хоче адаптувати програму ЗНО для незрячих школярів.
За минулу добу на Сході України троє українських бійців було поранено.
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Джерело: 24 Канал
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