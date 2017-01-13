Випуск новин за 14:00: Перестрілка в Одесі. Смертельне ДТП в Чернівцях

У випуску новин 13 січня за 14:00 – в Одесі екс-заступник прокурора і ветеран АТО влаштували перестрілку на дорозі. Внаслідок серйозної ДТП неподалік Чернівців загинули четверо людей, ще четверо отримали поранення.

Також у випуску: Українці окупованого Донбасу зможуть почути українське радіо. Через складні погодні умови за минулу добу в Україні загинули шестеро людей, а 66 травмувалися. До кінця січня Міністерство освіти хоче адаптувати програму ЗНО для незрячих школярів. За минулу добу на Сході України троє українських бійців було поранено. Більше 30 російських військових засуджені в Україні.

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