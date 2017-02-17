Випуск новин за 14:00: Погрози від Захарченка. Тарифи на електроенергію
Випуск новин 15:35, сьогодні 57 Читать новость на русском
У випуску новин 17 лютого станом на 14:00 – лідер бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко у Луганську заявив, що готовий до військового вирішення ситуації на Донбасі. РНБО доручила Кабміну перевірити тарифи на електроенергію.
Також у випуску:
Ситуація на Донбасі загострюється. Бойовики стріляють з гармат і танків, за добу троє українських військових загинуло.
МВФ не вимагає від України підвищення пенсійного віку.
17 лютого відзначають День спонтанного прояву доброти.
З початку АТО загинули 2197 бійців, – Муженко.
Джерело: 24 Канал
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