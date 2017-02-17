Випуск новин за 14:00: Погрози від Захарченка. Тарифи на електроенергію

У випуску новин 17 лютого станом на 14:00 – лідер бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко у Луганську заявив, що готовий до військового вирішення ситуації на Донбасі. РНБО доручила Кабміну перевірити тарифи на електроенергію.

Також у випуску: Ситуація на Донбасі загострюється. Бойовики стріляють з гармат і танків, за добу троє українських військових загинуло. МВФ не вимагає від України підвищення пенсійного віку. 17 лютого відзначають День спонтанного прояву доброти. З початку АТО загинули 2197 бійців, – Муженко.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter