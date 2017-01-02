Випуск новин за 14:00: Поранені на Донбасі

У випуску новин 2 січня станом на 14:00 – У зоні АТО за добу бойовики відкривали вогонь 38 разів та поранили 4 бійців.

Також у випуску: Перше звернення нового генсека ООН. Конгрес США про санкції проти Росії. Ісламська держава відповідальна за теракт у Стамбулі. Через ДТП у Києві загинула людина. Як перемога Дональда Трампа шокувала світ у 2016 році. Вибух на газогоні в Азербайджані. Синоптики про ускладнення погодних умов у східних та південних областей України.

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