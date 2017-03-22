Випуск новин за 14:00: Представництво "ДНР" в Афінах. Випробування українських ракет
Випуск новин 14:57, сьогодні 87 Читать новость на русском
У випуску новин за 22 березня станом на 14:00 – Міністерство зовнішніх справ Греції визнало неофіційним відкриття в Афінах так званого представницького центру терористичної організації "ДНР". В Україні успішно провели запуски ракет, які Укроборонпром розробив спільно з державник космічним агентством.
Також у випуску:
Кабінет Міністрів України обіцяє слідкувати за станом вітчизняних доріг.
Рідкісні полотна Ван Гога, викрадені у грудні 2002 року, повернули до музею в Амстердамі.
Сезон цвітіння сакур стартував у Японії.
Джерело: 24 Канал
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