Випуск новин за 14:00: Представництво "ДНР" в Афінах. Випробування українських ракет

У випуску новин за 22 березня станом на 14:00 – Міністерство зовнішніх справ Греції визнало неофіційним відкриття в Афінах так званого представницького центру терористичної організації "ДНР". В Україні успішно провели запуски ракет, які Укроборонпром розробив спільно з державник космічним агентством.

Також у випуску: Кабінет Міністрів України обіцяє слідкувати за станом вітчизняних доріг. Рідкісні полотна Ван Гога, викрадені у грудні 2002 року, повернули до музею в Амстердамі. Сезон цвітіння сакур стартував у Японії.

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