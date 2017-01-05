Випуск новин за 14:00: Проблеми з вакцинами для дітей
Випуск новин 15:24, сьогодні 27 Читать новость на русском
У випуску новин 5 січня станом на 14:00 – батьки скаржаться, що не мають можливості здійснити планові щеплення для своїх дітей.
Також у випуску:
В Карпатах можливе сходження лавин.
У пунктах пропуску в АТО застрягли понад 700 автівок.
Бойовики продовжують обстрілювати Донбас.
Джерело: 24 Канал
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