Випуск новин за 14:00: Савченко опублікувала списки полонених
Випуск новин 15:09, сьогодні 60 Читать новость на русском
У випуску новин 10 січня за 14:00 – нардеп Надія Савченко опублікувала списки полонених та зниклих безвісти на Донбасі.
Також у випуску:
Рух на українських автошляхах, після негоди, нормалізується.
На Донеччині поліція створила власний штурмовий загін – спецпідрозділ "КОРД".
До Польщі прибула перша партія військової техніки зі США.
Джерело: 24 Канал
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