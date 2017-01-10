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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 14:00: Савченко опублікувала списки полонених

Випуск новин 15:09, сьогодні 60 Читать новость на русском
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У випуску новин 10 січня за 14:00 – нардеп Надія Савченко опублікувала списки полонених та зниклих безвісти на Донбасі.

Також у випуску:

Рух на українських автошляхах, після негоди, нормалізується.

На Донеччині поліція створила власний штурмовий загін – спецпідрозділ "КОРД".

До Польщі прибула перша партія військової техніки зі США.

Теги: Надія Савченко Війна на Донбасі Випуск новин Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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