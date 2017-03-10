Випуск новин за 14:00: СБУ допитала Савченко. Лікарка-садистка

У випуску новин 10 березня станом на 14:00 – Служба безпеки України допитала депутатку Надію Савченко через поїздку до терористів на Донбас. Лікарку-садистку, яку підозрюють у катуванні пацієнтів, суд відпустив під домашній арешт.

Також у випуску: Кабмін готовий ввести санкції проти "Сбербанку Росії" через визнання фінустановою паспортів терористичних "ДНР" та "ЛНР". За останні три місяці в Україні різко погіршилося ставлення до переселенців. Суд заарештував ще одного екс-"беркутівця", якого підозрюють у вбивствах активістів Євромайдану. У Стамбулі на автомагістраль впав гелікоптер. За попередніми даними на борту перебувало семеро людей. П'ятеро загинули. Доба в зоні АТО.

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