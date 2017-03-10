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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Випуск новин за 14:00: СБУ допитала Савченко. Лікарка-садистка

Випуск новин 15:14, сьогодні 55 Читать новость на русском

У випуску новин 10 березня станом на 14:00 – Служба безпеки України допитала депутатку Надію Савченко через поїздку до терористів на Донбас. Лікарку-садистку, яку підозрюють у катуванні пацієнтів, суд відпустив під домашній арешт.

Також у випуску:

Кабмін готовий ввести санкції проти "Сбербанку Росії" через визнання фінустановою паспортів терористичних "ДНР" та "ЛНР".

За останні три місяці в Україні різко погіршилося ставлення до переселенців.

Суд заарештував ще одного екс-"беркутівця", якого підозрюють у вбивствах активістів Євромайдану.

У Стамбулі на автомагістраль впав гелікоптер. За попередніми даними на борту перебувало семеро людей. П'ятеро загинули.

Доба в зоні АТО.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Надія Савченко Кримінал Жертви Беркут
Джерело: 24 Канал
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