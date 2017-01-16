Випуск новин за 14:00: Штрафи комунальників через сніг. День жалоби в Киргизстані
Випуск новин 16:04, сьогодні 20 Читать новость на русском
У випуску новини 16 січня за 14:00 годину – столичні комунальники склали на недобросовісних підприємців протоколи на 400 тисяч гривень.
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Джерело: 24 Канал
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