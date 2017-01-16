Випуск новин за 14:00: Штрафи комунальників через сніг. День жалоби в Киргизстані

У випуску новини 16 січня за 14:00 годину – столичні комунальники склали на недобросовісних підприємців протоколи на 400 тисяч гривень.

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