Випуск новин за 14:00: Снігопади не вщухають у 3 областях. Цивільні під обстрілом
Випуск новин 15:31, сьогодні 26 Читать новость на русском
У випуску новин 12 січня за 14:00 – через сильні снігопади критичний рівень аварійності на автошляхах залишається у 7 областях. У Красногорівці з міномета бойовики влучили у п’ятиповерхівку.
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Джерело: 24 Канал
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