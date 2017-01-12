Випуск новин за 14:00: Снігопади не вщухають у 3 областях. Цивільні під обстрілом

У випуску новин 12 січня за 14:00 – через сильні снігопади критичний рівень аварійності на автошляхах залишається у 7 областях. У Красногорівці з міномета бойовики влучили у п’ятиповерхівку.

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