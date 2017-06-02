Випуск новин за 14:00: Стан здоров’я Адама Осмаєва. Річниця нападу на луганських прикордонників

У випуску новин 2 червня станом на 14:00 – лікарі розповіли про стан здоров’я Адама Осмаєва. Три роки тому терористи напали на луганських прикордонників

Також у випуску: У Штабі АТО зафіксували зниження інтенсивності боїв. У Львові прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром. Автівка у Херсоні влетіла у зупинку – загинула жінка. На другий день літа в Москві випав сніг.

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