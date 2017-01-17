Випуск новин за 14:00: Суд над "Беркутом". Киргизстан в жалобі

У випуску новини 17 січня за 14:00 – столичний суд розглядає справу екс-беркутівців, підозрюваних у масових розстрілах під час Революції Гідності.

Також у випуску: На Донбасі поранили одного військового. Справа щодо боргу Януковича. У Херсоні в багатоповерхівці вибухнула граната.

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