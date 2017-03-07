Випуск новин за 14:00: Свідчення Росії в Гаазі. Адвокати Насірова оскаржили вирок

У випуску новин 7 березня на 14:00 – представники Росії в Гаазі стверджують, що терористи на Донбасі знайшли свою зброю в шахтах. Адвокати арештованого Романа Насірова оскаржили вчорашнє рішення суду щодо свого підзахисного.

Також у випуску: Пекін висловив протест через розміщення у Південній Кореї американських систем протиракетної оборони. У Швейцарії стартує Женевський автосалон. Один український військовий загинув, четверо поранені в зоні АТО.

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