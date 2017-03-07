Випуск новин за 14:00: Свідчення Росії в Гаазі. Адвокати Насірова оскаржили вирок
Випуск новин 14:46, сьогодні 40 Читать новость на русском
У випуску новин 7 березня на 14:00 – представники Росії в Гаазі стверджують, що терористи на Донбасі знайшли свою зброю в шахтах. Адвокати арештованого Романа Насірова оскаржили вчорашнє рішення суду щодо свого підзахисного.
Також у випуску:
Пекін висловив протест через розміщення у Південній Кореї американських систем протиракетної оборони.
У Швейцарії стартує Женевський автосалон.
Один український військовий загинув, четверо поранені в зоні АТО.
Джерело: 24 Канал
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