Випуск новин за 14:00: "Тушки" для Порошенка. Незаконні офшори
Випуск новин 14:55, сьогодні 2 Читать новость на русском
У випуску новин 6 березня за 14:00 – під Адміністрацію Президента принесли курячі тушки, які були символом докору за те, що Юрія Іванющенка виключили із санкційного списку. Служба безпеки України викрила схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії.
Також у випуску:
У справі про катування пацієнтів у психлікарні на Сумщині новий підозрюваний.
Суд зняв арешт з 300 мільйонів гривень Віктора Януковича.
Україна просить Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові запобіжні заходи проти Росії.
Джерело: 24 Канал
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