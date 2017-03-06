Випуск новин за 14:00: "Тушки" для Порошенка. Незаконні офшори

У випуску новин 6 березня за 14:00 – під Адміністрацію Президента принесли курячі тушки, які були символом докору за те, що Юрія Іванющенка виключили із санкційного списку. Служба безпеки України викрила схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії.

Також у випуску: У справі про катування пацієнтів у психлікарні на Сумщині новий підозрюваний. Суд зняв арешт з 300 мільйонів гривень Віктора Януковича. Україна просить Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові запобіжні заходи проти Росії.

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