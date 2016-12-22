Випуск новин за 14:00: Тюремний термін для прокурора. Українці серед жертв теракту у Берліні
Випуск новин 16:12, сьогодні 59 Читать новость на русском
У випуску новин 22 грудня станом на 14:00 – Екс-прокурор Краматорська та його заступник сядуть у в’язницю через корупцію. У теракті в Німеччині могли загинути двоє українців.
Також у випуску:
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У столичній підземці життя вирує і вночі.
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Джерело: 24 Канал
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