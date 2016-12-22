Випуск новин за 14:00: Тюремний термін для прокурора. Українці серед жертв теракту у Берліні

У випуску новин 22 грудня станом на 14:00 – Екс-прокурор Краматорська та його заступник сядуть у в’язницю через корупцію. У теракті в Німеччині могли загинути двоє українців.

Також у випуску: "Приватбанк" офіційно перейшов у власність держави. П’ятеро бійців зі Світлодарської дуги доставили до лікарні Мечнікова. У столичній підземці життя вирує і вночі. Інтенсивні обстріли по всій лінії фронту в зоні АТО. Використання забороненої зброї на Донбасі зросло втричі. У переході метро у Москві пролунав вибух. Війська Асада взяли Алеппо під контроль. На Тернопільщині багатодітна родина отруїлась чадним газом. Нардепи проти е-декларування. На Одещині браконьєри вбили 120-кілограмову білугу, яка занесена до Червоної книги України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter