Випуск новин за 14:00: У центрі Києва вбили людину. Горять склади з боєприпасами

У випуску новин за 23 березня станом на 14:00 – під час стрілянини у центрі Києва вбили колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Під Харковом досі горять склади з боєприпасами, з’явилася інформація про поранених.

Також у випуску: Верховна Рада затвердила зміни до електронного декларування. За добу загинув один український військовий. На виїзді з Балаклії бензин на заправках продають по 80 гривень.

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