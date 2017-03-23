Випуск новин за 14:00: У центрі Києва вбили людину. Горять склади з боєприпасами
Випуск новин 16:06, сьогодні 28 Читать новость на русском
У випуску новин за 23 березня станом на 14:00 – під час стрілянини у центрі Києва вбили колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Під Харковом досі горять склади з боєприпасами, з’явилася інформація про поранених.
Також у випуску:
Верховна Рада затвердила зміни до електронного декларування.
За добу загинув один український військовий.
На виїзді з Балаклії бензин на заправках продають по 80 гривень.
Джерело: 24 Канал
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