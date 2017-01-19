Випуск новин за 14:00: В японському аеропорту літак загруз у снігу. Святкування Водохреща

У випуску новини 19 січня станом на 14:00 – в японському аеропорту Тітосе літак загруз у снігу. Під час посадки повітряне судно викотилося за межі смуги і застрягло в кучугурах.

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