Випуск новин за 14:00: В японському аеропорту літак загруз у снігу. Святкування Водохреща
Випуск новин 14:50, сьогодні 63 Читать новость на русском
У випуску новини 19 січня станом на 14:00 – в японському аеропорту Тітосе літак загруз у снігу. Під час посадки повітряне судно викотилося за межі смуги і застрягло в кучугурах.
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Джерело: 24 Канал
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